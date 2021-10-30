МЗС Польщі заявило про погіршення становища і дискримінацію поляків в Україні

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання dziennik.pl.

Деталі: У четвер парламентська комісія зі зв'язків із поляками за кордоном заслухала інформацію міністра закордонних справ щодо стану поляків в Україні.

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що "становище поляків в Україні змінюється в гірший бік". За його словами, це відбувається через об'єктивні та суб'єктивні чинники.

Одним із об'єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати.

"Польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді", - наголосив Шинковський вель Сенк.

За його словами, багато з цих молодих людей їдуть до Польщі, де отримують "Карту поляка", яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на здобуття польського громадянства.

Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу. Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв.

За його словами, на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Також уповноважений уряду з питань польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак заявив, що в часи випробувань польська меншина виявила лояльність до України. Наприклад, коли Польща першою визнала незалежність України у 1991 році.

За його словами, до демократичних процесів були залучені і представники польської меншини, а першою вбитою під час Майдану 2014 року була особа польського походження, сказав він, не уточнивши, кого має на увазі.

"Багато людей польського походження також віддали життя за Україну у війні з Росією. Це показує, наскільки лояльні поляки сьогодні в Україні", – підкреслив Дзедзічак.