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МИД Польши заявил об ухудшении положения и дискриминации поляков в Украине

Суббота, 30 октября 2021, 12:56
МИД Польши заявил об ухудшении положения и дискриминации поляков в Украине
Фото с Facebook-страницы польского консульства

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на издание dziennik.pl

Детали: В четверг парламентская комиссия по связям с поляками за границей заслушала информацию министра иностранных дел о состоянии поляков в Украине.

Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону". По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.

Одним из объективных факторов, по его словам, есть социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

"Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.

По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают "Карту поляка", которая дает им доступ к учебе и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Второй причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.

По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

Также уполномоченный правительства по вопросам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак заявил, что во время испытаний польское меньшинство проявило лояльность к Украине. К примеру, когда Польша первой признала независимость Украины в 1991 году.

По его словам, к демократическим процессам были вовлечены и представители польского меньшинства, а первым убитым во время Майдана 2014 года был человек польского происхождения, сказал он, не уточнив, кого имеет в виду.

"Многие люди польского происхождения также отдали жизнь за Украину в войне с Россией. Это показывает, насколько лояльные поляки сегодня в Украине", – подчеркнул Дзедзичак.

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Темы: ПольшаУкраинаправа человека
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