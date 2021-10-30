Росія почала стягнення з Facebook великого штрафу "за заборонений контент"

Судові пристави РФ розпочали процедуру примусового стягнення штрафів із Facebook за відмову видалити контент, на який скаржився Росспоживнагляд.

Джерело: Коммерсантъ

Деталі: Видання повідомляє, що на даний момент у Росії відкрито чотири справи про виплату 17 млн ​​рублів, а загалом соцмережа, на думку російської влади, має заплатити штрафів на 43 млн рублів за відмову видаляти "протиправний контент".

Пряма мова секретарки московського суду Зульфії Гуринчук: "Ухвалами мирового судді судової дільниці N374 Таганського району Москви Facebook Inc. відмовлено у задоволенні заяв про відстрочку виконання постанов, якими на Facebook накладено адміністративні штрафи у розмірі 17 млн ​​рублів".

Передісторія: Раніше компанія Facebook відмовилася добровільно виплачувати штрафи у Росії на 17 млн ​​рублів. Тоді суд Москви надіслав приставам матеріали для примусового стягнення цих грошей.

Facebook вже отримував відстрочку з виплати 26 млн рублів, але не скористався нею, а запросив нову.

Всього з початку року Facebook оштрафували в Росії на суму понад 80 млн рублів, Росспоживнагляд 5 жовтня склав щодо компанії протокол "за повторне невидалення забороненої інформації".