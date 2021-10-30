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Россия начала взыскание с Facebook крупного штрафа "за запрещенный контент"

Суббота, 30 октября 2021, 13:42
Соцсети, фото Pixabay

Судебные приставы РФ начали процедуру принудительного взыскания штрафов с Facebook за отказ удалить контент, на который жаловался Роспотребнадзор.

Источник: Коммерсантъ

Детали: Издание сообщает, что на данный момент в России открыты четыре дела о выплате 17 млн рублей, всего соцсеть, по мнению российской власти, должна заплатить штрафов на 43 млн рублей за отказ удалять "противоправный контент".

Прямая речь пресс-секретаря московского суда Зульфии Гуринчук: "Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района Москвы Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей".

Предыстория: Ранее компания Facebook отказалась добровольно выплачивать штрафы в России на 17 млн рублей. Тогда Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы для принудительного взыскания этих денег.

Facebook уже получал отсрочку по выплате 26 млн рублей, но не воспользовался ей, а запросил новую.

Всего с начала года Facebook оштрафовали в России на сумму свыше 80 млн рублей, Роскомнадзор 5 октября составил в отношении компании протокол "за повторное неудаление запрещенной информации".

Темы: Росcияцензураинтернет
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