Прем'єр Британії після бесіди з Єлизаветою II розповів про її самопочуття

У королеви Великої Британії Єлизавети II немає серйозних проблем зі здоров'ям.

Джерело: британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, якого цитує Reuters

Деталі: Джонсон у суботу розповів, що цього тижня розмовляв із королевою і вона "у чудовій формі".

Пряма мова: "Вона просто дослухалася порад своїх лікарів трохи відпочити, і я думаю, що це важливо. Вважаю, вся наша країна бажає їй найкращого".

Передісторія: Королева Великобританії не поїхала на кліматичний саміт у Глазго, як планувалося раніше. Напередодні у Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета II за рекомендацією медиків як мінімум два тижні працюватиме у полегшеному режимі. Вона відпочиває у своєму будинку у Віндзорському замку.

Раніше 95-річна королева Великобританії Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні.