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Премьер Британии после беседы с Елизаветой II рассказал о ее самочувствии

Суббота, 30 октября 2021, 14:11
Елизавета II, фото WPA Pool/Getty Images

У королевы Великобритании Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Источник: британский премьер-министр Борис Джонсон, которого цитирует Reuters

Детали: Джонсон в субботу рассказал, что на этой неделе разговаривал с королевой и она "в отличной форме".

Прямая речь: "Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего".

Предыстория: Королева Великобритании не поехала на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее. Накануне в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II по рекомендации медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме. Она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.

Ранее 95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице.

Темы: Великобритания
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