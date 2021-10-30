Премьер Британии после беседы с Елизаветой II рассказал о ее самочувствии

У королевы Великобритании Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Источник: британский премьер-министр Борис Джонсон, которого цитирует Reuters

Детали: Джонсон в субботу рассказал, что на этой неделе разговаривал с королевой и она "в отличной форме".

Прямая речь: "Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего".

Предыстория: Королева Великобритании не поехала на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее. Накануне в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II по рекомендации медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме. Она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.

Ранее 95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице.