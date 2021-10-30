Поліція купила фальшиві Covid-сертифікати на ім'я хворого Шустера

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що поліція купила фальшиві Covid-сертифікати на ім'я відомого журналіста Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв.

Джерело: Єнін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє сайт МВС, УП

Пряма мова Єніна: "Два підроблені документи для Савіка Шустера. Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів.

Савік вів ефір з Італії і не зміг дістатися України, бо отримав позитивний тест на коронавірус, а правоохоронці, в рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення. Звичайно, всі, хто це зробив того ж дня були ідентифіковані та арештовані.

Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв".

Деталі: Судячи з реакції самого Шустера в ефірі програми, він не знав про операцію правоохоронців із купівлі фальшивих сертифікатів. "Що значить на моє ім'я?", - запитав він.

Єнін уточнив, що правоохоронці сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медпрацівниками і вносив фейкові дані в електронну базу даних уряду.

Фальшиві сертифікати вже долучені в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

Єнін наголосив, що всі, хто хоче отримати такі підроблені сертифікати та тести, повинні пам'ятати, лише за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень. Також постійно працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють Covid-документи на справжність. Постійно ведеться пошук ділків та їхніх замовників по всіх, форумах, чатах, закритих групах.