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Полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя больного Шустера

Суббота, 30 октября 2021, 17:02
Полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя больного Шустера
скриншот видео

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя известного журналиста Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников.

Источник: Енин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает сайт МВД, УП

Прямая речь Енина: "Два поддельных документа для Савика Шустера. Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров.

Савик вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, потому что получил положительный тест на коронавирус, а правоохранители, в рамках контрольной закупки, смогли купить ему негативный тест и еще и прививочный сертификат. Конечно, все, кто это сделал, в тот же день были идентифицированы и арестованы.

Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уж не говоря, что выбор вроде бы очевиден: либо получить 250 евро за подделки, либо возможность получить 6 лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, ставшим друзьями мошенников".

Детали: Судя по реакции самого Шустера в эфире программы, он не знал об операции полицейских по покупке фальшивых сертификатов. "Что значит на мое имя?", - спросил он.

Енин уточнил, что правоохранители уплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медработниками и вносил фейковые данные в электронную базу данных правительства.

Фальшивые сертификаты уже присоединены как вещественные доказательства в рамках уголовного производства.

Енин подчеркнул, что все, кто хочет получить такие поддельные сертификаты и тесты, должны помнить, только за неделю открыто 100 уголовных производств. Также постоянно работают более 1200 мониторинговых мобильных групп, проверяющих Covid-документы на подлинность. Постоянно ведется поиск дельцов и их заказчиков по всем форумам, чатам, закрытым группам.

Украинская правда

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Темы: коронавирусполицияШустер
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