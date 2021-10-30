Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Розширили" селище за рахунок Києва: КМДА заявляє про захоплення території

Субота, 30 жовтня 2021, 17:28
Getty Images

Влада Києва звернулася до Кабміну, НАБУ та ДБР щодо протиправної зміни межі столиці та захоплення території Києва Бучанською районною радою.

Джерело: КМДА

Деталі: У КМДА зазначили, що 20 жовтня Бучанська райрада протиправно прийняла рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж селища Коцюбинське. При цьому межі селища розширилися з 87 до 3000 гектарів за рахунок київських лісів.

Дослівно: "Міська влада попереджала правоохоронні органи, що бездіяльність Держгеокадастру щодо внесення межі міста Києва спричинить негативні наслідки для територіальної громади столиці. За дорученням мера Києва подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу".

Більше деталей: У повідомленні відзначається, що у 2012 році Київська міська рада вже відмовляла у погодженні проєкту щодо розширення меж Коцюбинського. А цього разу проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж селища навіть не надходив на погодження до Київської міської ради і, відповідно, не погоджувався нею.

"Ці факти свідчать про незаконне розширення території селища Коцюбинське, перевищення владних повноважень та завдання значних збитків територіальній громаді Києва", - наголосили в КМДА.

За дорученням мера Києва Віталія Кличка подані заяви про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ та ДБР, а також звернення до уряду щодо недопущення захоплення земель столиці. Всі документи, які підтверджують існуючу межу Києва, надані правоохоронним органам.

Українська правда
Теми: КиївКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?

оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців

доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили

На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

Усі новини...
Київ
У Києві знову рекордні 54 смерті від Covid за добу
Суд арештував адвоката, який вимагав з подружжя 2 квартири: застава – 8 мільйонів
Справа про 47 ножових поранень: суд арештував колишнього СБівця
Останні новини
02:51
Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату
01:55
Блінкен: Повернення до ядерної угоди залежить від Ірану
01:07
Під час виборів найбільше порушень поліція зафіксувала у Харківській області
00:28
Речниця Білого дому отримала позитивний тест на Covid
00:06
Лідери G20 прийняли заяву щодо клімату без конкретних зобов'язань
23:36
Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?
22:48
У Харкові спостерігачам не дають фіксувати підрахунок бюлетенів – ОПОРА
22:23
Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату
21:54
У ЦВК назвали явку на виборах нардепів на Херсонщині й Черкащині
21:41
оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців
Усі новини...