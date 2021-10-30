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"Розширили" селище за рахунок Києва: КМДА заявляє про захоплення території

Субота, 30 жовтня 2021, 17:28
Розширили селище за рахунок Києва: КМДА заявляє про захоплення території
Getty Images

Влада Києва звернулася до Кабміну, НАБУ та ДБР щодо протиправної зміни межі столиці та захоплення території Києва Бучанською районною радою.

Джерело: КМДА

Деталі: У КМДА зазначили, що 20 жовтня Бучанська райрада протиправно прийняла рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж селища Коцюбинське. При цьому межі селища розширилися з 87 до 3000 гектарів за рахунок київських лісів.

Дослівно: "Міська влада попереджала правоохоронні органи, що бездіяльність Держгеокадастру щодо внесення межі міста Києва спричинить негативні наслідки для територіальної громади столиці. За дорученням мера Києва подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу".

Більше деталей: У повідомленні відзначається, що у 2012 році Київська міська рада вже відмовляла у погодженні проєкту щодо розширення меж Коцюбинського. А цього разу проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж селища навіть не надходив на погодження до Київської міської ради і, відповідно, не погоджувався нею.

"Ці факти свідчать про незаконне розширення території селища Коцюбинське, перевищення владних повноважень та завдання значних збитків територіальній громаді Києва", - наголосили в КМДА.

За дорученням мера Києва Віталія Кличка подані заяви про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ та ДБР, а також звернення до уряду щодо недопущення захоплення земель столиці. Всі документи, які підтверджують існуючу межу Києва, надані правоохоронним органам.

Українська правда

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Теми: КиївКиївська область
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