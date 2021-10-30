"Расширили" поселок за счет Киева: КГГА заявляет о захвате территории

Власти Киева обратились к Кабмину, НАБУ и ДБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА отметили, что 20 октября Бучанский райсовет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. При этом границы поселка расширились с 87 до 3000 га за счет киевских лесов.

Дословно: "Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра относительно внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия".

Больше деталей: В сообщении отмечается, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. А на этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не соглашался с ним.

"Эти факты свидетельствуют о незаконном расширении территории поселка Коцюбинское, превышении властных полномочий и нанесении значительных убытков территориальной общине Киева", - подчеркнули в КГГА.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко поданы заявления о совершении уголовного правонарушения в НАБУ и ГБР, а также обращение к правительству о недопущении захвата земель столицы. Все документы, подтверждающие существующую границу Киева, предоставлены правоохранительным органам.