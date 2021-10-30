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На Майдані пройшла акція на підтримку політв'язнів Кремля

Субота, 30 жовтня 2021, 18:46
Суспільне

На Майдані Незалежності в Києві кілька десятків людей взяли участь в акції "Свободу політв’язням Кремля".

Джерело: Укрінформ

Пряма мова голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова: "Останніми місяцями в Криму не проходить жодного дня, щоб не відбувалися вторгнення в будинки кримських татар, обшуки, затримання, судилища і оголошення незаконних злочинних вироків".

"Тут, на цій площі, вже жоден не здатний, у тому числі й я, напам’ять прочитати чи згадати вголос усі прізвища політв’язнів. Їх уже за 130 людей!".

Деталі: Із промовами на підтримку політв’язнів Кремля також виступили колишні бранці РФ, серед яких народний депутат України Ахтем Чийгоз, український режисер Олег Сенцов, вчений, громадський діяч Ігор Козловський. Також виступив постійний представник президента України в автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

 
фото: Суспільне

Виступаючі у своїх промовах згадували політв'язнів Кремля, зокрема арештованого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

На мосту над вулицею Інститутська організатори акції натягнули банер з написом "#FreeNariman Свободу політв'язням Кремля", а організатори акції роздали присутнім списки з прізвищами незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України.

На акції також були присутні колишні бранці Кремля Ільмі Умеров, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Семена, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.

Після завершення акції учасники приклеїли паперові сердечка з іменами незаконно утримуваних Російською Федерацією на стіну з написом "Свободу політв’язням Кремля".

 
фото: Суспільне

Що передувало: 29 жовтня суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар до ув’язнення з термінами від 12 до 17 років.

Теми: Київакціїполітв'язні


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