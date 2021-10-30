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На Майдане прошла акция в поддержку политзаключенных Кремля

Суббота, 30 октября 2021, 18:46
На Майдане прошла акция в поддержку политзаключенных Кремля
Суспільне

На Майдане Незалежности в Киеве несколько десятков человек приняли участие в акции "Свободу политзаключенным Кремля".

Источник: Укринформ

Прямая речь главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова: "В последние месяцы в Крыму не проходит ни одного дня, чтобы не происходили вторжения в дома крымских татар, обыски, задержания, судилища и оглашение незаконных преступных приговоров".

"Здесь, на этой площади, уже никто не способен, в том числе и я, наизусть прочесть или вспомнить вслух все фамилии политзаключенных. Их уже за 130 человек!".

Детали: С речами в поддержку политзаключенных Кремля выступили бывшие пленники РФ, среди которых народный депутат Украины Ахтем Чийгоз, украинский режиссер Олег Сенцов, ученый, общественный деятель Игорь Козловский. Также выступил постоянный представитель президента Украины в автономной Республике Крым Антон Кориневич.

 
фото: Суспільне

Выступающие в своих речах упоминали политзаключенных Кремля, в том числе арестованного заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

На мосту над улицей Институтской организаторы акции натянули баннер с надписью "#FreeNariman Свободу политзаключенным Кремля", а организаторы акции раздали присутствующим списки с фамилиями незаконно удерживаемых Российской Федерацией граждан Украины.

На акции также присутствовали бывшие пленники Кремля Ильми Умеров, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Семена, члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители правозащитных организаций и общественные деятели.

После завершения акции участники приклеили бумажные сердечки с именами незаконно удерживаемых Российской Федерацией на стену с надписью "Свободу политзаключенным Кремля".

 
фото: Суспільне

Что предшествовало: 29 октября суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к тюремному заключению со сроками от 12 до 17 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакцииполитзаключенные
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