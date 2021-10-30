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Меркель стурбована приростом коронахворих і госпіталізацій у Німеччині

Субота, 30 жовтня 2021, 20:11
Меркель стурбована приростом коронахворих і госпіталізацій у Німеччині
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Ангела Меркель, що йде з посади канцлера, заявила, що "дуже стурбована" зростанням кількості випадків коронавірусної інфекції та госпіталізацій у Німеччині, і застерегла людей від необережності з пандемією.

Про це вона сказала газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Це має хвилювати всіх нас", - сказала Ангела Меркель, нагадавши, що Німеччина не робила щеплення обов'язковими для будь-яких груп.

"Але той факт, що, наприклад, 2 або 3 мільйони німців, старших за 60 років, все ще не вакциновані, мене дуже засмучує, тому що це може мати значення як для них особисто, так і для суспільства загалом", - сказала вона.

Меркель зазначила, що вважає завданням держави захистити здоров'я якомога більшої кількості людей та запобігти перевантаженню лікарень, коли її попросили прокоментувати обмеження, введені під час пандемії.

"Звичайно, є багато приводів для суперечок щодо того чи іншого заходу", - сказала вона.

У Німеччині 28 жовтня зафіксували понад 28 тисяч заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня та одним з найвищих за час епідемії.

Ще минулого тижня в Інституті Роберта Коха попередили, що країні варто очікувати чергового сплеску епідемії до кінця осені та взимку після місяців зниження кількості нових випадків.

Теми: МеркельНімеччинакоронавірус
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