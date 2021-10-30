Меркель встревожена приростом коронабольных и госпитализаций в Германии

Уходящая с должности канцлера Ангела Меркель заявила, что "очень встревожена" ростом количества случаев коронавирусной инфекции и госпитализаций в Германии, и предостерегла людей от неосторожности с пандемией.

Об этом она сказала газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"Это должно волновать всех нас", - сказала Ангела Меркель, напомнив, что Германия не делала прививки обязательными для любых групп.

"Но тот факт, что, например, 2 или 3 миллиона немцев старше 60 лет все еще не вакцинированы, меня очень расстраивает, потому что это может иметь значение как для них лично, так и для общества в целом", - сказала она.

Меркель сказала, что считает задачей государства защитить здоровье как можно большего количества людей и предотвратить перегрузку больниц, когда ее попросили прокомментировать ограничения, введенные во время пандемии.

"Конечно, есть много поводов для споров по поводу той или иной меры", - сказала она.

В Германии 28 октября зафиксировали более 28 тысяч заражений коронавирусом, что является самым большим показателем с апреля и одним из самых высоких за время эпидемии.

Еще на прошлой неделе в Институте Роберта Коха предупредили, что стране следует ожидать очередного всплеска эпидемии до конца осени и зимой после месяцев снижения количества новых случаев.