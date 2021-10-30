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Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв

Субота, 30 жовтня 2021, 22:55
Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв
фото: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорив енергетичну безпеку.

Джерело: пресслужба президента України

Деталі: Санду подякувала Зеленському за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Президенти обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський відзначив готовність України й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Також під час розмови обговорювався прогрес у реалізації проєкту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Зеленський обговорив із Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи "Східне партнерство", який відбудеться в грудні цього року.

Передісторія:

  • У жовтні Молдова отримала недостатні обсяги газу від "Газпрому" на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни. Різницю в обсязі газу закупив державний Energocom за ринковими цінами.
  • Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики. Єврокомісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.
  • 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.
  • Молдова в листопаді закуповуватиме газ у "Газпрому" за ціною $450 за тисячу кубометрів, потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийМолдоваенергетика
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