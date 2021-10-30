Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорив енергетичну безпеку.
Джерело: пресслужба президента України
Деталі: Санду подякувала Зеленському за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.
Президенти обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.
Зеленський відзначив готовність України й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.
Ukraine’s support in the last few weeks was very important to deal with Moldova’s #gascrisis. Thanked by phone 🇺🇦President @ZelenskyyUa for all the support and supply provided to 🇲🇩 in these difficult times.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 30, 2021
Також під час розмови обговорювався прогрес у реалізації проєкту будівництва мостового переходу через Дністер.
Крім того, Зеленський обговорив із Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи "Східне партнерство", який відбудеться в грудні цього року.
Передісторія:
- У жовтні Молдова отримала недостатні обсяги газу від "Газпрому" на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни. Різницю в обсязі газу закупив державний Energocom за ринковими цінами.
- Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики. Єврокомісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.
- 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.
- Молдова в листопаді закуповуватиме газ у "Газпрому" за ціною $450 за тисячу кубометрів, потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах.