Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорив енергетичну безпеку.

Джерело: пресслужба президента України

Деталі: Санду подякувала Зеленському за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Президенти обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський відзначив готовність України й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

