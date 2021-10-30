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Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей

Суббота, 30 октября 2021, 22:55
фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудил энергетическую безопасность.

Источник: пресс-служба президента Украины

Детали: Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украиной газа и электроэнергии.

Президенты обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время на Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Также в ходе разговора обсуждался прогресс в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

Предыстория:

  • В октябре Молдова получила недостаточные объемы газа от "Газпрома" на основании продления срока контракта на месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.
  • Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики. Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.
  • 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
  • Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров, затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМолдоваэнергетика
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