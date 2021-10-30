Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей
Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудил энергетическую безопасность.
Источник: пресс-служба президента Украины
Детали: Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украиной газа и электроэнергии.
Президенты обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.
Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время на Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.
Ukraine’s support in the last few weeks was very important to deal with Moldova’s #gascrisis. Thanked by phone 🇺🇦President @ZelenskyyUa for all the support and supply provided to 🇲🇩 in these difficult times.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 30, 2021
Также в ходе разговора обсуждался прогресс в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Кроме того, Зеленский обсудил с Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.
Предыстория:
- В октябре Молдова получила недостаточные объемы газа от "Газпрома" на основании продления срока контракта на месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.
- Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики. Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.
- 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
- Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров, затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах.