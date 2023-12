Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудил энергетическую безопасность.

Источник: пресс-служба президента Украины

Детали: Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украиной газа и электроэнергии.

Президенты обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время на Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Ukraine’s support in the last few weeks was very important to deal with Moldova’s #gascrisis. Thanked by phone 🇺🇦President @ZelenskyyUa for all the support and supply provided to 🇲🇩 in these difficult times.