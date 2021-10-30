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Через неправильно припарковане авто поліція знайшла 13 підробних Covid-сертифікатів

Субота, 30 жовтня 2021, 23:31
Через неправильно припарковане авто поліція знайшла 13 підробних Covid-сертифікатів

Поліцейські завдяки неправильно припаркованому автомобілю викрили рівнянина, який придбав фальшиві сертифікати про щеплення від коронавірусу через "Telegram".

Джерело: поліція Рівненської області

Деталі: У суботу ввечері екіпаж мобільної групи з реагування на факти вчинення домашнього насильства виявив на вулиці Пушкіна в Рівному легковик "Seat Ibiza", припаркований із порушенням правил дорожнього руху.

Інспектори вирішили вказати водієві на порушення та підійшли до авто, в салоні якого були люди. Побачивши поліцейських, ті заметушилися. У працівників поліції виникла підозра, що в авто можуть бути заборонені до обігу речі. Зазначається, що водій, 18-річний житель Рівного, під час спілкування із правоохоронцями також нервував.

Під час проведення поверхневої перевірки у салоні поліцейські виявили сертифікати про щеплення від Covid-19, однак QR-код на документах не зчитувався.

 

На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 13 сертифікатів із ознаками підробки.

Поліцейським рівнянин пояснив, що замовив "документи" для себе та друзів через месенджер "Telegram", заплативши за кожен по тисячі гривень.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом використання завідомо підроблених документів за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: Рівнеполіціякоронавірус
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