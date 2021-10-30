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Из-за неправильно припаркованного авто полиция нашла 13 поддельных Covid-сертификатов

Суббота, 30 октября 2021, 23:31
Из-за неправильно припаркованного авто полиция нашла 13 поддельных Covid-сертификатов

Полицейские благодаря неправильно припаркованному автомобилю разоблачили жителя Ровно, купившего фальшивые сертификаты о прививках от коронавируса через "Telegram".

Источник: полиция Ровенской области

Детали: В субботу вечером экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия обнаружил на улице Пушкина в Ровно легковушку "Seat Ibiza", припаркованную с нарушением правил дорожного движения.

Инспекторы решили указать водителю на нарушения и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в автомобиле могут быть запрещенные к обращению вещи. Отмечается, что водитель, 18-летний житель Ровно, во время общения с правоохранителями также нервничал.

Во время проведения поверхностной проверки в салоне полицейские обнаружили сертификаты о прививках от Covid-19, однако QR-код на документах не считывался.

 

На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.

Полицейским житель Ровно пояснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер "Telegram", заплатив за каждый по тысяче гривен.

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо подложных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Ровнополициякоронавирус
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