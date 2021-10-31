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Через вибух біля міжнародного порту в Ємені загинули 12 мирних жителів

Неділя, 31 жовтня 2021, 04:45
Через вибух біля міжнародного порту в Ємені загинули 12 мирних жителів

Поблизу міжнародного порту Аден у Ємені в результаті вибуху загинули 12 мирних жителів.

Джерело: AFP із посиланням на чиновника сил безпеки.

Пряма мова: "12 мирних жителів загинули в результаті вибуху поблизу аеропорту Адена, також є серйозні поранення".

Деталі: Інший силовик підтвердив факт жертв.

Проте причина вибуху лишається невідомою.

Крім того, ніхто "не взяв на себе відповідальність за суботній вибух", - зазначає видання.

Нагадаємо: В місті Аден із 2014 року тимчасово розміщується визнаний міжнародною спільнотою уряд, який бореться з хуситським угрупуванням.

"Українська правда" у Threads

Теми: теракт
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