Из-за взрыва возле международного порта в Йемене погибли 12 мирных жителей

Вблизи международного порта Аден в Йемене в результате взрыва погибли 12 мирных жителей.

Источник: AFP со ссылкой на чиновника сил безопасности.

Прямая речь: "12 мирных жителей погибли в результате взрыва вблизи аэропорта Адена, также есть серьезные ранения".

Детали: Другой силовик подтвердил факт жертв.

Однако причина взрыва остается неизвестной.

Кроме того, никто "не взял на себя ответственность за субботний взрыв", – отмечает издание.

Напомним: В городе Аден с 2014 года временно размещается признанное международным сообществом правительство, борющееся с хуситской группировкой.