Из-за взрыва возле международного порта в Йемене погибли 12 мирных жителей
Воскресенье, 31 октября 2021, 04:45
Вблизи международного порта Аден в Йемене в результате взрыва погибли 12 мирных жителей.
Источник: AFP со ссылкой на чиновника сил безопасности.
Прямая речь: "12 мирных жителей погибли в результате взрыва вблизи аэропорта Адена, также есть серьезные ранения".
Детали: Другой силовик подтвердил факт жертв.
Однако причина взрыва остается неизвестной.
Кроме того, никто "не взял на себя ответственность за субботний взрыв", – отмечает издание.
Напомним: В городе Аден с 2014 года временно размещается признанное международным сообществом правительство, борющееся с хуситской группировкой.