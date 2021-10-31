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Из-за взрыва возле международного порта в Йемене погибли 12 мирных жителей

Воскресенье, 31 октября 2021, 05:45

Вблизи международного порта Аден в Йемене в результате взрыва погибли 12 мирных жителей.

Источник: AFP со ссылкой на чиновника сил безопасности.

Прямая речь: "12 мирных жителей погибли в результате взрыва вблизи аэропорта Адена, также есть серьезные ранения".

Детали: Другой силовик подтвердил факт жертв.

Однако причина взрыва остается неизвестной.

Кроме того, никто "не взял на себя ответственность за субботний взрыв", – отмечает издание.

Напомним: В городе Аден с 2014 года временно размещается признанное международным сообществом правительство, борющееся с хуситской группировкой.

Темы: теракт
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