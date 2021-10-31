США заявили, що погодили з ЄС тарифи на сталь та алюміній

Сполучені Штати і Європейський союз досягли угоди про врегулювання дипломатичних розбіжностей щодо тарифів на сталь та алюміній, які постачаються в Європу зі Сполучених Штатів.

Джерело: міністр торгівлі США Джина Раймондо, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми досягли угоди з ЄС, яка (...) дозволяє обмеженим обсягам сталі та алюмінію з ЄС надходити до США безмитно".

"Занадто довго Китай спрямовував свою дешеву сталь у США через Європу та інші ринки, що призвело до зниження цін і унеможливило конкуренцію для американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості і, звичайно, завдало збитків промисловості і нашим працівникам".

Деталі: Раймондо зазначила, що угода передбачає, що "вся сталь, яка надходить до США через Європу, має бути повністю вироблена в Європі".

Міністр пояснила, що обмеження, пов'язане з виробниками, продиктоване необхідністю "захисту американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості, національної безпеки (...) від надмірних потужностей, спричинених тим, що Китай скидає сталь на наші ринки".

У рамках угоди "ЄС знизить свої тарифи у відповідь", повідомила вона.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп запровадив мита на сталь і алюміній у 2018 році.

Розмір мита на сталь – 25%, на алюміній – 10%. Пізніше окремі країни домоглися зниження мит або їх тимчасового відкладення.

Європейці у відповідь на мита запровадили підвищені мита на мотоцикли американського виробництва, віскі, арахісову олію та інші товари.