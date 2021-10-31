Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США заявили, що погодили з ЄС тарифи на сталь та алюміній

Неділя, 31 жовтня 2021, 03:03
США заявили, що погодили з ЄС тарифи на сталь та алюміній
фото: niss

Сполучені Штати і Європейський союз досягли угоди про врегулювання  дипломатичних розбіжностей щодо тарифів на сталь та алюміній, які постачаються в Європу зі Сполучених Штатів.

Джерело: міністр торгівлі США Джина Раймондо, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми досягли угоди з ЄС, яка (...) дозволяє обмеженим обсягам сталі та алюмінію з ЄС надходити до США безмитно".

"Занадто довго Китай спрямовував свою дешеву сталь у США через Європу та інші ринки, що призвело до зниження цін і унеможливило конкуренцію для американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості і, звичайно, завдало збитків промисловості і нашим працівникам".

Деталі: Раймондо зазначила, що угода передбачає, що "вся сталь, яка надходить до США через Європу, має бути повністю вироблена в Європі".

Міністр пояснила, що обмеження, пов'язане з виробниками, продиктоване необхідністю "захисту американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості, національної безпеки (...) від надмірних потужностей, спричинених тим, що Китай скидає сталь на наші ринки".

У рамках угоди "ЄС знизить свої тарифи у відповідь", повідомила вона.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп запровадив мита на сталь і алюміній у 2018 році.

Розмір мита на сталь – 25%, на алюміній – 10%. Пізніше окремі країни домоглися зниження мит або їх тимчасового відкладення.

Європейці у відповідь на мита запровадили підвищені мита на мотоцикли американського виробництва, віскі, арахісову олію та інші товари.

Теми: СШАЄСекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Залужний розповів Міллі про наступ і певні успіхи ЗСУ 
США продовжують шукати спосіб, як доставити українське зерно світу – посол
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: