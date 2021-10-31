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США заявили, что согласовали с ЕС тарифы на сталь и алюминий

Воскресенье, 31 октября 2021, 04:03
фото: niss

Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения об урегулировании дипломатических разногласий по тарифам на сталь и алюминий, поставляемых в Европу из Соединенных Штатов.

Источник: министр торговли США Джина Раймондо, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: " Мы достигли соглашения с ЕС, которое (...) позволяет ограниченным объемам стали и алюминия из ЕС поступать в США беспошлинно".

"Слишком долго Китай направлял свою дешевую сталь в США через Европу и другие рынки, что привело к снижению цен и сделало практически невозможной конкуренцию для американской сталелитейной и алюминиевой промышленности и, конечно, нанесло ущерб промышленности и нашим работникам".

Детали: Раймондо отметила, что соглашение предусматривает, что "вся сталь, поступающая в США через Европу, должна полностью производиться в Европе".

Министр пояснила, что ограничение, связанное с производителями, продиктовано необходимостью "защиты американской сталелитейной и алюминиевой промышленности, национальной безопасности (...) от избыточных мощностей, вызванных тем, что Китай сбрасывает сталь на наши рынки".

В рамках сделки "ЕС снизит свои ответные тарифы", сообщила она.

Напомним: Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий в 2018 году.

Размер пошлины на сталь – 25%, на алюминий – 10%. Позже отдельные страны добились снижения пошлин или их временного отложения.

Европейцы в ответ на пошлины ввели повышенные пошлины на мотоциклы американского производства, виски, арахисовое масло и другие товары.

Темы: СШАЕСэкономика
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