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Російські хакери викрали дані політиків і зірок у ювелірної компанії – ЗМІ

Неділя, 31 жовтня 2021, 06:06
Російські хакери викрали дані політиків і зірок у ювелірної компанії – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Хакери викрали особисті дані світових лідерів, голлівудських зірок, спортсменів під час під час кібер-атаки на ювелірну компанію Graff.

Джерело: The Mail on Sunday

Деталі: За крадіжкою даних стоїть російська хакерська група Conti, яка стверджує, що опублікована інформація, яка стосується близько 11 тисяч заможних клієнтів Graff, становить лише 1% файлів, які вона викрала.

Кіберзлочинці вже розмістили у даркнеті 69 тисяч конфіденційних документів, включаючи файли, що стосуються Дональда Трампа, Опрі Уінфрі, Девіда Бекхема, Алека Болдуїна, Тома Хенкса.

Експерти припускають, що хакери вимагають десятки мільйонів фунтів стерлінгів викупу, щоб зупинити подальше оприлюднення конфіденційної інформації.

У компанії Graff підтвердили факт кібератаки.

Нагадаємо:

  • У грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки. РФ свою роль заперечує. 
  • Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї. 
  • Питання кібератаки через SolarWinds доручили заступниці радника з нацбезпеки Енн Нойбергер.
  • Російські хакери, які стоять хакерською атакою у 2020 році федеральних агентств США, останніми місяцями намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакериСША
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