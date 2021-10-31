Російські хакери викрали дані політиків і зірок у ювелірної компанії – ЗМІ

Хакери викрали особисті дані світових лідерів, голлівудських зірок, спортсменів під час під час кібер-атаки на ювелірну компанію Graff.

Джерело: The Mail on Sunday

Деталі: За крадіжкою даних стоїть російська хакерська група Conti, яка стверджує, що опублікована інформація, яка стосується близько 11 тисяч заможних клієнтів Graff, становить лише 1% файлів, які вона викрала.

Кіберзлочинці вже розмістили у даркнеті 69 тисяч конфіденційних документів, включаючи файли, що стосуються Дональда Трампа, Опрі Уінфрі, Девіда Бекхема, Алека Болдуїна, Тома Хенкса.

Експерти припускають, що хакери вимагають десятки мільйонів фунтів стерлінгів викупу, щоб зупинити подальше оприлюднення конфіденційної інформації.

У компанії Graff підтвердили факт кібератаки.

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