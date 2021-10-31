Российские хакеры похитили данные политиков и звезд у ювелирной компании – СМИ
Воскресенье, 31 октября 2021, 06:06
Хакеры похитили личные данные мировых лидеров, голливудских звезд, спортсменов во время кибер-атаки на ювелирную компанию Graff.
Источник: The Mail on Sunday
Детали: За кражей данных стоит российская хакерская группа Conti, утверждающая, что опубликованная информация, касающаяся около 11 тысяч зажиточных клиентов Graff, составляет всего 1% похищенных ею файлов.
Киберпреступники уже разместили в даркнете 69 тысяч конфиденциальных документов, включая файлы, касающиеся Дональда Трампа, Опри Уинфри, Дэвида Бекхэма, Алека Болдуина, Тома Хэнкса.
Эксперты предполагают, что хакеры требуют десятки миллионов фунтов выкупа, чтобы остановить дальнейшее обнародование конфиденциальной информации.
В компании Graff подтвердили факт кибератаки.
Напомним:
- В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.
- Вопрос кибератаки через SolarWinds поручили заместителю советника по нацбезопасности Энн Нойбергер.
- Российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.