Российские хакеры похитили данные политиков и звезд у ювелирной компании – СМИ

Хакеры похитили личные данные мировых лидеров, голливудских звезд, спортсменов во время кибер-атаки на ювелирную компанию Graff.

Источник: The Mail on Sunday

Детали: За кражей данных стоит российская хакерская группа Conti, утверждающая, что опубликованная информация, касающаяся около 11 тысяч зажиточных клиентов Graff, составляет всего 1% похищенных ею файлов.

Киберпреступники уже разместили в даркнете 69 тысяч конфиденциальных документов, включая файлы, касающиеся Дональда Трампа, Опри Уинфри, Дэвида Бекхэма, Алека Болдуина, Тома Хэнкса.

Эксперты предполагают, что хакеры требуют десятки миллионов фунтов выкупа, чтобы остановить дальнейшее обнародование конфиденциальной информации.

В компании Graff подтвердили факт кибератаки.

Напомним: