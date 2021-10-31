У Грузії оголосили результати місцевих виборів, у Тбілісі перемагає Каха Каладзе

У ЦВК Грузії завершився підрахунок підсумків голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія".

Джерело: Інтерфакс-Україна, Анадолу

Деталі: "Грузинська мрія" випередила суперників у тому числі й у п'яти самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

За даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у столиці Грузії 44,5% голосів.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Тим часом у ніч на неділю лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх сфальшували влада. У неділю опозиціонери мають намір оголосити про подальші протестні дії.

Довідково: З осені 2011 року Каха Каладзе відійшов від спорту й активно зайнявся політикою. Він вступив до лав опозиційного тоді руху "Грузинська мрія". У жовтні 2012 року, після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах, обійняв посаду віцепрем'єра та міністра енергетики Грузії. 21 жовтня 2017 року Каладзе обрали новим мером столиці Грузії, Тбілісі. Таким чином, після виборів 30 жовтня 2021 року колишній футболіст збереже посаду міського голови Тбілісі.

Нагадаємо:

За результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі , набравши понад 46% голосів.

, набравши понад 46% голосів. Однак опозиції вдалося показати кращий результат у трьох з п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

і ув’язнення. Ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

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