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В Грузии объявили результаты местных выборов, в Тбилиси побеждает Каха Каладзе

Воскресенье, 31 октября 2021, 07:59
В Грузии объявили результаты местных выборов, в Тбилиси побеждает Каха Каладзе
Каха Каладзе, фото Getty Images

В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта".

Источник: Интерфакс-Украина, Анадолу

Детали: "Грузинская мечта" опередила соперников в том числе и в пяти самоуправляющих городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.

Справка: С осени 2011 года Каладзе отошел от спорта и активно занялся политикой. Он вступил в ряды тогда оппозиционного движения "Грузинская мечта". В октябре 2012 года, после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах, занял должность вице-премьера и министра энергетики Грузии. 21 октября 2017 года Каладзе избрали новым мэром столицы Грузии, Тбилиси. Таким образом, после выборов 30 октября 2021 бывший футболист сохранит должность городского головы Тбилиси.

Напомним:

  • По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.
  • Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.
  • Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.
  • Заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Читайте подробнее - Грузия выбирает моновласть: партия Саакашвили всухую проигрывает выборы, но продолжит борьбу

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиявиборыоппозиция
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