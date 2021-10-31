На сході пройшли бойові навчання зі стрільбами з систем ППО

Днями у Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості, зокрема військові вдосконалили навички застосування зенітних установок.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета практичних тренувань - удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.

За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань.

Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.

Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.