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На востоке прошли боевые учения со стрельбами из систем ПВО

Воскресенье, 31 октября 2021, 08:31
На востоке прошли боевые учения со стрельбами из систем ПВО

На днях в Донецком пограничном отряде провели полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности, в частности военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что основной составляющей занятий были учебные стрельбы. Цель практических тренировок – усовершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих.

По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач.

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого использования с выполнением упражнений стрельб.

Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

Украинская правда

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Темы: оружиеграницаВооруженные силы
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