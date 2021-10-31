Синоптики розповіли, якої погоди чекати у перші дні листопада

На початку тижня погода порадує українців осіннім теплом від +13 до +17 градусів, у понеділок – навіть із сонцем.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентрі

Деталі: У понеділок (1 листопада) без опадів, а у вівторок в більшості південних, центральних та північних, вдень і в східних областях та Карпатському регіоні можливий невеликий дощ.

Вітер південно-східний, вдень та вночі без заморозків.

Повітря прогріється до 8-13° тепла, у південній частині – до +17°.

На Київщині та у столиці 1 листопада без опадів, 2 листопада вранці та вдень невеликий дощ, від +8 до +13°.

3 листопада та 4 листопада синоптики прогнозують майже у всіх регіонах короткочасні дощі зі збереженням теплої погоди.