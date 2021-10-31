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Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в первые дни ноября

Воскресенье, 31 октября 2021, 11:28
Осень, фото Эльдара Сарахмана, УП

В начале недели погода порадует украинцев осенним теплом от +13 до +17 градусов, в понедельник будет солнечно.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник (1 ноября) без осадков, а во вторник в большинстве южных, центральных и северных, днем ​​в восточных областях и в Карпатском регионе возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, ночью без заморозков.

Воздух прогреется до 8-13° тепла, в южной части страны – до +17°.

В Киевской области и в столице 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем ​​небольшой дождь, от +8 до +13°.

3 ноября и 4 ноября синоптики прогнозируют почти во всех регионах кратковременные дожди с сохранением теплой погоды.

Темы: погодаКиев
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