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Україна повинна припинити використовувати назву "турецький Байрактар" - МЗС Туреччини

Неділя, 31 жовтня 2021, 11:57
Байрактар, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Джерело: Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу.

"Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - додав міністр

Чавушоглу додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав міністр.

Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" окрім України Катару, Азербайджану та Польщі.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.

МЗС Франції у четвер також висловило стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".

Теми: зброяТуреччинавійнавійнаРосія


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