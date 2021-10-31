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Украина должна прекратить использование названия "турецкий Байрактар" - МИД Турции

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:57
Украина должна прекратить использование названия турецкий Байрактар - МИД Турции
Байрактар, фото AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий "Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, используемыъ на Донбассе.

Источник: Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", – сказал Чавушоглу, которого цитирует издание ABC Gazetesi.

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", - добавил министр

Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – сказал министр.

Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины также Катару, Азербайджану и Польшу.

Напомним, в МИД Германии заявили, что обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг беспокойство МИД Германии в связи с применением дрона "Байрактар" на Донбассе.

МИД Франции в четверг также выразил обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и информацией о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеТурциявойнавойнаРосcия
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