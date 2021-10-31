Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, його онук загинув від рук окупантів у 2014-му

Вранці 31 жовтня пішов з життя відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Джерело: колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль у Facebook, Радіо Свобода

Деталі: Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року свого єдиного онука , який пішов захищати Україну від російських окупантів.

Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

Іван Залужний тримає фото свого онука Івана Гутника-Залужного, що загинув в бою з російськими окупантами

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ. Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де раніше служив його онук.

У 2015 році він став символом відзначення Дня перемоги та нововведеного Дня пам’яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, загиблого в АТО, набув неабикого резонансу.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Іван Залужний був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

У травні 2021 року Івану Залужному виповнилось 103 роки.

Іван Залужний

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