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Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб от рук оккупантов в 2014-м

Воскресенье, 31 октября 2021, 13:31
Иван Залужний, скрин с видео

Утром 31 октября скончался известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный.

Источник: бывший глава Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook, Радио Свобода

Детали: Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который пошел защищать Украину от российских оккупантов.

Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, но спас в бою жизни 50 сослуживцев.

Иван Залужный держит фото своего внука Ивана Гутника-Залужного, погибшего в бою с российскими оккупантами
Иван Залужный держит фото своего внука Ивана Гутника-Залужного, погибшего в бою с российскими оккупантами

История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ. Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России.

Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО, общался с представителями воинской части, где раньше служил его внук.

В 2015 году он стал символом Дня победы и Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, получил большой резонанс.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения.

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, эту награду ему вручили за личное мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.

Иван Залужный
Иван Залужный

Знать больше: Иван и Ваня. Символы примирения и победы

Темы: войнаоккупацияДонбасс
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