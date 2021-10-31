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У Латвії порушник комендантської години підірвав авто, є поранені

Неділя, 31 жовтня 2021, 14:53
Латвійський правоохоронець, фото поліції

У Латвії чоловік підірвав свою машину під час спроби втечі від поліції, коли його зупинили за підозрою у порушенні комендантської години, що діє в рамках коронавірусних обмежень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції

Деталі: Правоохоронці зупинили авто, щоб з'ясувати причини пересування чоловіка. Водій спочатку дав правоохоронцям документи не виходячи з машини, але потім неочікувано закрив вікно і влаштував вибух — чоловік підірвав газовий балон, який був у авто.

 Внаслідок сильного вибуху обох поліцейських відкинуло від машини, а водій встиг залишити транспортний засіб. Чоловік до того ж зумів, скориставшись ситуацією, потрапити всередину машини поліції та спробував викрасти автомобіль.

Один із поліцейських спробував завадити чоловікові, внаслідок чого почалася бійка. За деякий час водія вдалося затримати.

Другого поліцейського — жінку, яка отримала внаслідок вибуху тяжку травму обличчя, госпіталізовано.

Підірвана автівка
Підірвана автівка
Фото поліції

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, буде ухвалено рішення про застосування запобіжного заходу. За даними поліції, "очевидно, що дії чоловіка були навмисними". Мотиви дій чоловіка досі з'ясовуються. Спочатку затриманий пояснив, що вирішив це зробити у зв'язку з COVID-19 та вакцинацією, оскільки на цьому ґрунті у нього щодня виникали конфлікти.

Теми: Латвіявибух


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