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В Латвии нарушитель комендантского часа взорвал авто, есть раненые

Воскресенье, 31 октября 2021, 14:53
Латвийский правоохранитель, фото полиции

В Латвии мужчина взорвал свою машину при попытке побега от полиции, когда его остановили по подозрению в нарушении комендантского часа, действующего в рамках коронавирусных ограничений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции

Детали: Правоохранители остановили автомобиль, чтобы выяснить причины передвижения мужчины. Водитель сначала дал стражам порядка документы не выходя из машины, но потом неожиданно закрыл окно и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, который был в авто.

В результате сильного взрыва обоих полицейских отбросило от машины, а водитель успел покинуть транспортное средство. Мужчина к тому же сумел, воспользовавшись ситуацией, попасть внутрь машины й полиции и попытался угнать автомобиль.

Один из полицейских попытался помешать мужчине, в результате чего завязалась драка. Через некоторое время водителя удалось задержать.

Взорванное авто
Взорванное авто
Фото полиции

Второй полицейский — женщина, получившая в результате взрыва тяжелую травму лица, была госпитализирована.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, будет принято решение о применении меры пресечения. По данным полиции, "очевидно, что действия мужчины были умышленными". Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются.

Первоначально задержанный объяснил, что решил это сделать в связи с COVID-19 и вакцинацией, поскольку на этой почве у него ежедневно возникали конфликты.

Темы: Латвиявзрыв
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