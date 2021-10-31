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Посольство США в Україні зняло відео на Геловін, в якому лякає російською дезінформацією

Неділя, 31 жовтня 2021, 15:57
Скрін з відео

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні поділилось комічним роликом до Геловіну, в якому лякає російською дезінформацією.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане на Facebook-сторінці посольства.

У відео чоловік у костюмі білоголового орлана, який є символом США, приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека.

Колега питає про що звіт, і орлан відповідає: "російська дезінформація".

"О, жахіття!", - каже у відповідь Ліхтар Джек.

"Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!", - йдеться у підписі до ролика.

Теми: СШАРосіяУкраїнасвяткування


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