Посольство США в Украине сняло видео на Хэллоуин, в котором пугает российской дезинформацией

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поделилось комическим роликом на Хэллоуин, в котором пугает российской дезинформацией.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано на Facebook-странице посольства.

В видео мужчина в костюме белоголового орлана, который является символом США, приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека.

Коллега спрашивает, о чем отчет, и орлан отвечает: "российская дезинформация".

"О, ужас!", - говорит Фонарь Джек.

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!", — говорится в подписи к ролику.