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Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

Неділя, 31 жовтня 2021, 16:32
фото Ельдара Сарахмана, УП

Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на Covid, завантажені на 100%.

Джерело: Чернівецька ОДА за підсумками засідання обласної комісії з ТЕБ та НС

Деталі: Як повідомили в ОДА, у відділеннях міських медичних закладів також багато хворих. Найвищі показники у міській лікарні №4 та №3 – 100% і 93% відповідно.

Пряма мова директора Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олега Чорного: "За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків".

Більше деталей: Комісія також прийняла рішення, що з 1 листопади всі школи Буковини навчатимуться дистанційно.

Крім шкіл, дистанційно у найближчі два тижні працюватимуть заклади позашкільної освіти всіх форм власності. Це стосується також установ мистецького та спортивного спрямування.

Дотримання цих вимог перевірятимуть спеціальні робочі групи. Порушників притягуватимуть до відповідальності згідно чинного законодавства.

Довідка: Чернівецька область станом на зараз перебуває в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Згідно з даними МОЗ, в області перевищено рівень госпіталізацій.

"Червоними" є 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Чернівцікоронавірусмедицина


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