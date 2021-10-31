Covid-реанимации Черновцов загружены на 100%, школы и садики Буковины идут на дистанционку

Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных Covid, загружены на 100%.

Источник: Черновицкая ОГА по итогам заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС

Детали: Как сообщили в ОГА, в отделениях городских медицинских учреждений также много больных. Самые высокие показатели в городской больнице №4 и №3 – 100% и 93% соответственно.

Прямая речь директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного: "За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных случаев".

Больше деталей: Комиссия также приняла решение, что с 1 ноября все школы Буковины будут учиться дистанционно.

Кроме школ, дистанционно в ближайшие две недели будут работать заведения внешкольного образования всех форм собственности. Это касается также учреждений художественного и спортивного направления.

Соблюдение этих требований будет проверяться специальными рабочими группами. Нарушителей будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству.

Справка: Черновицкая область сейчас находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Согласно данным Минздрава, в области превышен уровень госпитализаций.

"Красными" являются 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

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