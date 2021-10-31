Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки

В Черкасской области, где проходят промежуточные выборы народного депутата, в городе Золотоноша полиция допрашивает женщину, которая на выходе из участка отмечала уже голосовавших избирателей.

Источник: движение ЧЕСНО, гражданская сеть ОПОРА

Детали: Как сообщает ЧЕСНО, событие произошло на участке №710880.

Движению удалось получить фото с места происшествия, в списке действительно прослеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел". В списке указаны фамилии, имена и отчества избирателей, их телефоны.

Как рассказала ЧЕСНО очевидца Оксана Гищин, возле школы, где проходит голосование, стояли люди со списками. Они контролировали избирателей, проголосовавших за кандидата от "Слуги народа" Виталия Войцеховского.

фото ЧЕСНО

При этом в соседнем населенном пункте Деньги граждане отсняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя общины Ларису Головань. Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше – имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.

В свою очередь, гражданская сеть ОПОРА сообщает, что на избирательном участке №710174 (с. Антиповка) наблюдательница от кандидата Виталия Войцеховского ("Слуга народа") вела списки голосовавших отдельных избирателей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, составила протокол.

фото ОПОРЫ

Также, по сообщению наблюдателей ОПОРЫ, возле участка №710187 (с. Гладковщина) четыре представителя от кандидата Войцеховского на входе в участок вели какие-то списки. Они быстро спрятали списки, когда увидели, что к ним приближаются наблюдатели. Зафиксировать событие на фото или видео наблюдателям не удалось.

ОПОРА напоминает, что контролируемое голосование может являться признаком организованного на участке подкупа избирателей.

Кроме того, в округе 197 в Черкасской области наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали посторонних лиц в помещении для голосования, в том числе нардепов от "Слуги народа".

Так, на избирательном участке №710187 в селе Гладковщина присутствовал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Кроме того, на поле пиджака — значок с логотипом партии.

фото ОПОРЫ

В Черкассах на участке №711069 присутствовал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский.

фото ОПОРЫ

"Несмотря на наличие коллизии между законодательством о выборах и статусом народных депутатов, избирательный процесс базируется на принципе равенства возможностей кандидатов и регулируется нормами именно Закона о выборах народных депутатов как специального закона. Согласно законодательству, народные депутаты Украины не входят в перечень лиц, имеющих право находиться на избирательном участке во время голосования", - заявили наблюдатели.

Также ОПОРА сообщает, что на избирательном участке №71089 в селе Деньги Золотоношского района Черкасской области произошел конфликт между членами участковой комиссии и наблюдателем от кандидата Дмитрия Кухарчука. Наблюдатель пытался сорвать пломбу с ящика для голосования на дому. Свои действия он мотивировал тем, что намерен проверить целостность пломб.

Члены участковой комиссии расценили такие действия, как намерение повредить пломбы. Водитель, возивший членов комиссии для организации голосования по месту нахождения, сделал замечание по этому поводу наблюдателю и схватил его за локоть. Затем наблюдатель нанес водителю удар в лицо. Водитель полиции не вызвал и покинул помещение для голосования. Пока другие наблюдатели составляли акт о нарушении (намерение повредить пломбу), наблюдатель от кандидата покинул избирательный участок.