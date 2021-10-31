Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату
Неділя, 31 жовтня 2021, 22:23
Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго".
Деталі: Повідомляється, що Зеленський виступить на конференції у понеділок, 1 листопада.
Також у президента запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.
Українська правда