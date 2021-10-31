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Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату

Неділя, 31 жовтня 2021, 21:23
Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату
фото ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго".

Деталі: Повідомляється, що Зеленський виступить на конференції у понеділок, 1 листопада.

Також у президента запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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