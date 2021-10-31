Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату

Неділя, 31 жовтня 2021, 22:23
фото ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго".

Деталі: Повідомляється, що Зеленський виступить на конференції у понеділок, 1 листопада.

Також у президента запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоОдеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук

Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні

фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Глазго

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту

Міністр економіки подав у відставку

Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Санду обговорили ситуацію з енергетикою в Україні та Молдові
Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв
Новини 29 жовтня: Зеленський та "Байрактар", "зелений" список ЄС
Останні новини
16:05
ТаблицяСвіжий рейтинг партій: "Слугу народу" наздогнала ОПЗЖ
15:59
Шкарлет розповів, скільки шкіл пішли на дострокові канікули через COVID-19
15:55
Підтримка бізнесу в "червоних зонах": Кабмін поки не розглядає пряму виплату коштів
15:52
інфографіка Уже понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди
15:40
Суд у Страсбурзі почав розгляд скарги Януковича проти України
15:30
Криптовалюта за мотивами "Гри в кальмара" виявилася шахрайством, яке принесло $3 млн
15:29
Керівник судової адміністрації на Херсонщині 3 місяці переховувався від слідства – СБУ
15:23
фотоЗеленський у Глазго обговорив Донбас з генсеком НАТО
15:23
Стефанчук вважає, що українцям потрібні “гетьман як опора” і “справедливий парламент"
15:23
У Раді зібрали підписи за ще одне позачергове засідання
Усі новини...