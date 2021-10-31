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Зеленский прибыл в Великобританию для участия в конференции по климату

Воскресенье, 31 октября 2021, 22:23
фото ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.

Источник: Офис президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго".

Подробности: Сообщается, что Зеленский выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.

Также у президента запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВеликобритания
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