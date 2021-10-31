Зеленский прибыл в Великобританию для участия в конференции по климату
Воскресенье, 31 октября 2021, 21:23
Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.
Источник: Офис президента
Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго".
Подробности: Сообщается, что Зеленский выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.
Также у президента запланирован ряд встреч с лидерами других стран.
Украинская правда