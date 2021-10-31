Зеленский прибыл в Великобританию для участия в конференции по климату

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.

Источник: Офис президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго".

Подробности: Сообщается, что Зеленский выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.

Также у президента запланирован ряд встреч с лидерами других стран.