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У Харкові спостерігачам не дають фіксувати підрахунок бюлетенів – ОПОРА

Неділя, 31 жовтня 2021, 22:48
ілюстративне фото ОПОРИ

Громадянська мережа ОПОРА заявляє, що її спостерігачі в Харкові на кількох дільницях зіштовхнулися із заборонами фіксувати процедуру підрахунку бюлетенів.

Джерело: ОПОРА

Деталі: Подібні випадки трапилися на дільниці №631626 по вул. Туркестанській 1, дільниці №631290 по вул. Метробудівників 18, дільниці №631197 по вул. Менделєєва 22, дільниці №631669 по вул. Грознеській 56, дільниці №631610 по пр-ту Стадіонному 10.

На всіх цих дільницях були схожі порушення із забороною фіксувати процес підрахунку голосів.

Наразі на деяких дільницях вдалося розв'язати проблему після звернення до відповідних районних у місті ТВК, а на деяких конфлікт триває, заявляють спостерігачі.

Крім того, за їх інформацією, є поодинокі випадки порушення процедури підрахунку голосів, коли підрахунок голосів здійснювала не одна людина, а декілька.

Разом з тим, спостерігачі ОПОРИ констатують відсутність масових порушень виборчих процедур з боку членів ДВК та інших суб’єктів виборчого процесу на позачергових виборах харківського міського голови та проміжних виборах народних депутатів в ОВО №184 (Херсонська обл.) та ОВО №197 (Черкаська обл.) у період між 16:00 та 20:00.

Окремі інциденти стосувалися типових порушень, але їх інтенсивність була низькою, йдеться в повідомленні.

ОПОРА відзначає відсутність черг виборців у приміщеннях для голосування на момент закриття дільниць у двох округах та місті Харкові.

 
 
 

Теми: вибори


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