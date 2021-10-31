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В Харькове наблюдателям не дают фиксировать подсчет бюллетеней – ОПОРА

Воскресенье, 31 октября 2021, 22:48
иллюстративное фото ОПОРЫ

Гражданская сеть ОПОРА заявляет, что ее наблюдатели в Харькове на нескольких участках столкнулись с запретами фиксировать процедуру подсчета бюллетеней.

Источник: ОПОРА

Детали: Подобные случаи произошли на участке №631626 по ул. Туркестанской, 1, участке №631290 по ул. Метростроителей 18, участке №631197 на ул. Менделеева 22, участке №631669 на ул. Грознесский 56, участке №631610 по пр-ту Стадионному 10.

На всех этих участках были схожие нарушения с запретом фиксировать процесс подсчета голосов.

На некоторых участках удалось решить проблему после обращения в соответствующие районные в городе ТИК, а на некоторых конфликт продолжается, заявляют наблюдатели.

Кроме того, по их информации, есть единичные случаи нарушения процедуры подсчета голосов, когда подсчет голосов производил не один человек, а несколько.

Вместе с тем, наблюдатели ОПОРЫ констатируют отсутствие массовых нарушений избирательных процедур со стороны членов УИК и других субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах харьковского городского головы и промежуточных выборах народных депутатов в ОВО №184 (Херсонская обл.) и ОВО №197 (Черкасская обл.) в период между 16:00 и 20:00.

Отдельные инциденты касались типичных нарушений, но их интенсивность была низкой, говорится в сообщении.

ОПОРА отмечает отсутствие очередей избирателей в помещениях для голосования на момент закрытия участков в двух округах и Харькове.

 
 
 

Темы: виборы
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