Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове наблюдателям не дают фиксировать подсчет бюллетеней – ОПОРА

Воскресенье, 31 октября 2021, 21:48
В Харькове наблюдателям не дают фиксировать подсчет бюллетеней – ОПОРА
иллюстративное фото ОПОРЫ

Гражданская сеть ОПОРА заявляет, что ее наблюдатели в Харькове на нескольких участках столкнулись с запретами фиксировать процедуру подсчета бюллетеней.

Источник: ОПОРА

Детали: Подобные случаи произошли на участке №631626 по ул. Туркестанской, 1, участке №631290 по ул. Метростроителей 18, участке №631197 на ул. Менделеева 22, участке №631669 на ул. Грознесский 56, участке №631610 по пр-ту Стадионному 10.

На всех этих участках были схожие нарушения с запретом фиксировать процесс подсчета голосов.

На некоторых участках удалось решить проблему после обращения в соответствующие районные в городе ТИК, а на некоторых конфликт продолжается, заявляют наблюдатели.

Кроме того, по их информации, есть единичные случаи нарушения процедуры подсчета голосов, когда подсчет голосов производил не один человек, а несколько.

Вместе с тем, наблюдатели ОПОРЫ констатируют отсутствие массовых нарушений избирательных процедур со стороны членов УИК и других субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах харьковского городского головы и промежуточных выборах народных депутатов в ОВО №184 (Херсонская обл.) и ОВО №197 (Черкасская обл.) в период между 16:00 и 20:00.

Отдельные инциденты касались типичных нарушений, но их интенсивность была низкой, говорится в сообщении.

ОПОРА отмечает отсутствие очередей избирателей в помещениях для голосования на момент закрытия участков в двух округах и Харькове.

 
 
 

Темы: виборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
Все новости...
Реклама: