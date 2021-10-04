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США закликають Китай припинити "провокаційну" діяльність біля Тайваню

Понеділок, 4 жовтня 2021, 05:08
США закликають Китай припинити провокаційну діяльність біля Тайваню

Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Сполучені Штати дуже стурбовані провокаційною військовою діяльністю Китайської Народної Республіки поблизу Тайваню, яка дестабілізує ситуацію, підриває мир і стабільність.

Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань".

Деталі: США заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню.

"Ми продовжимо підтримувати друзів та союзників, щоб сприяти нашому спільному процвітанню, безпеці та цінностям, поглиблювати наші зв’язки з демократичним Тайванем", – ідеться в повідомленні Держдепу.

Передісторія:

  • Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони: в п'ятницю двома хвилями пролетіли 38 літаків.

Нагадаємо: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Українська правда

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Теми: КитайСША
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