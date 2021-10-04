В Україні скоро з’явиться "червона" епідемічна зона – Садовий

Львів уже днями буде у "червоній" зоні небезпеки розповсюдження COVID-19. У місті введуть жорсткі обмеження.

Джерело: коментар мера Львова Андрія Садового, опублікований на сайті міської ради

Пряма мова: "Ми червоної зони не уникнемо, фактично ми вже плавно в неї входимо. І я думаю, що за декілька днів будем приймати достатньо жорсткі обмеження для міста Львова, тому що є ріст захворюваності".

Деталі: За його словами, також спостерігається велике завантаження по лікарнях - станом на ранок понеділка в лікарні швидкої допомоги госпіталізовано 372 людей. Тільки за останню добу було шпиталізовано 35 людей, а не виписано нікого, і така динаміка зберігається останні 2 дні.

Нагадаємо: З 23 вересня по всій території України було запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

Потім у країні стали з’являтися і "помаранчеві" зони. Станом на 29 вересня їх було дві – у Донецькій й Чернівецькій областях.