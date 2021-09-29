"Помаранчевими" в Україні залишаються лише 2 області
Лише дві області України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Станом на 29 вересня "помаранчевими" є Донецька й Чернівецька області.
У цих 2 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації.
Крім того, у Чернівецькій області перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем.
Натомість Черкаська та Тернопільські області приєдналися до решти регіонів України, які є "жовтими".
Водночас, у 22-х регіонах України та Києві перевищено рівень захворюваності. Лише на Закарпатті та Кіровоградщині показники відповідають "нормі".
Що передувало: Станом на 28 вересня у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебували 4 області України: Донецька, Тернопільська, Черкаська й Чернівецька.