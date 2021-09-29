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"Помаранчевими" в Україні залишаються лише 2 області

Середа, 29 вересня 2021, 10:19
Помаранчевими в Україні залишаються лише 2 області
фото: КМДА

Лише дві області України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Станом на 29 вересня "помаранчевими" є Донецька й Чернівецька області.

У цих 2 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації.

Крім того, у Чернівецькій області перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем.

Натомість Черкаська та Тернопільські області приєдналися до решти регіонів України, які є "жовтими".

Водночас, у 22-х регіонах України та Києві перевищено рівень захворюваності. Лише на Закарпатті та Кіровоградщині показники відповідають "нормі".

 

Що передувало: Станом на 28 вересня у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебували 4 області України: Донецька, Тернопільська, Черкаська й Чернівецька.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаCovid-2019
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