"Помаранчевими" в Україні залишаються лише 2 області

Лише дві області України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Станом на 29 вересня "помаранчевими" є Донецька й Чернівецька області.

У цих 2 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації.

Крім того, у Чернівецькій області перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем.

Натомість Черкаська та Тернопільські області приєдналися до решти регіонів України, які є "жовтими".

Водночас, у 22-х регіонах України та Києві перевищено рівень захворюваності. Лише на Закарпатті та Кіровоградщині показники відповідають "нормі".

Що передувало: Станом на 28 вересня у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебували 4 області України: Донецька, Тернопільська, Черкаська й Чернівецька.