У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми – в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше.

Джерело: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ)

Деталі: Згідно з інфографікою, таких політиків всього 336, і тільки з України - 38.

На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами.

У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи в Великобританії через офшорні компанії.