Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів

Понеділок, 4 жовтня 2021, 17:56
У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми – в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше. 

Джерело: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ)

Деталі: Згідно з інфографікою, таких політиків всього 336, і тільки з України - 38.

На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами.

У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи в Великобританії через офшорні компанії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Українаофшоринерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Україна
Голова НБУ заявив про рекорд: міжнародні резерви України сягнули майже $39 мільярдів
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
Усі новини...
Реклама: