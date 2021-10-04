У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів
Понеділок, 4 жовтня 2021, 17:56
В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми – в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше.
Джерело: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ)
Деталі: Згідно з інфографікою, таких політиків всього 336, і тільки з України - 38.
На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами.
У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи в Великобританії через офшорні компанії.
Українська правда