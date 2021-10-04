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Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Понеділок, 4 жовтня 2021, 20:18

Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у резонансному вбивстві поліцейського в Чернігові.

Джерело: сектор комунікації поліції Чернігівської області

Деталі: Зазначається, що усі молодики перебуватимуть під вартою на час досудового розслідування.

Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за статтею "Умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб.

 
 

Передісторія:

  • Поліція встановлює обставини нічного інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові, внаслідок якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.
  • У неділю, 3 жовтня, на Чернігівщині чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьполіціясударешт


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